В начале июня в Тобольске пройдет совместный кинопросмотр с психологом и блогером

В Тобольске 3 июня в 19:00 пройдет бесплатный показ фильма "Мадам Си Джей Уокер" с комментариями от психолога и блогера Альфии Полковой. Это мероприятие состоится в рамках кинотерапии – современного направления групповой психотерапии. Кинопоказ состоится на территории мультицентра "Моя Территория" (ул. Красноармейская, 6/4).

Психологический разбор фильма поможет участникам посмотреть на привычные ситуации из жизни со стороны и разобраться в себе. Фильм на встрече выступит не как развлечение, а как средство самопознания и раскрытия личности. Во время совместного просмотра психолог разберет отдельные сцены и проблемы героев, в которых каждый из участников сможет узнать себя. Такая практика поможет найти ответы на многие волнующие вопросы. Кинотерапия позволяет объединить культуру, искусство и психологию в увлекательный и действенный инструмент для самопознания, "Мегатюмень".

"Этот формат подойдет для всех. Хочется, чтобы людям стали доступны разные способы саморазвития. Не каждому под силу обеспечить себе годовую терапию, а посмотреть фильм, обнаружить схожие черты с историями персонажей и послушать комментарии психолога о вариантах выхода из аналогичных ситуаций – отличный способ экологично решить свои запросы", – отмечает блогер Альфия Полкова.