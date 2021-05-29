Тюменский ветеринар объяснила, для каких питомцев опасны клещи и почему

В летнее время года от клещей страдают не только люди, но и домашние любимцы. К счастью, владельцы кошек могут не бояться, что их питомца укусит клещ. Эти животные, в отличие от собак, не болеют пироплазмозом – заболеванием, которое передается через укусы паразитов и заражает кровь.

Несмотря на особенности организма у кошек, которые защищают их от инфекции, стоит поберечь "возрастных" питомцев, а также животных с ослабленным иммунитетом, перенёсших недавно операцию или лечение антибиотиками. Лучше всего принять меры по предварительной защите. У собак дело обстоит намного серьезнее. Для них укус энцефалитного клеща грозит опасной инфекцией – пироплазмозом. Заболевание приводит резкому снижению гемоглобина, интоксикации, почечной недостаточности и высокому риску смерти животного, пишет "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

По состоянию собаки можно определить недомогание, вызванное укусом клеща. Если питомец отказывается от еды, выглядит вялым, а его моча стала темного цвета, стоит сразу обратиться за консультацией и помощью ветеринара. "Если человека просто что-то настораживает в поведении собаки, но о плохом самочувствии говорить не приходится, "тревожному хозяину", в том числе и для самоуспокоения стоит обратиться в ветклинику не позднее чем через сутки после встречи питомца с клещом", – поясняет владельцам собак ветеринар Ольга Алентьева.

Ветеринар советует после каждой прогулки тщательно осматривать домашних любимцев на наличие клещей. Кошек и собак с длинной шерстью в теплое время года нужно тщательно вычёсывать, чтобы паразит не смог поселиться в шубке питомца и добраться до кожи. Лучше всего осматривать питомцев на пороге, чтобы животное не смогло принести клеща в те места, где он может добраться до хозяев и детей. Эта информация особенно важна семьям, где есть маленькие дети, которые ползают или только учатся ходить. Они проводят много времени на полу и случайная встреча с принесенным с улицы клещом для них очень опасна, предупреждает родителей Ольга Алентьева.