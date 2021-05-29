Хор "Россияночка" из Голышманово получил 300 тысяч рублей от регионального правительства

Голышмановский хор "Россияночка" выиграл конкурс регионального департамента культуры по предоставлению субсидии любительским коллективам. Хор собирается потратить выигрыш, который составил 300 тысяч рублей, на покупку новых сценических образов, сообщила руководитель "Россияночки" Ирина Ларионова.

Конкурс среди любительских коллективов проводится в Тюменской области с 2019 года. В итоге среди 18 заявок от коллективов области конкурсная комиссия выделила шесть победителей. Одним из них стал хор "Россияночка", пишет ИА "Тюменская линия".

В коллективе участвуют 16 человек, среди которых все женщины, лишь концертмейстер – мужчина. За 20 лет существования коллектива было собрано достойное портфолио. У "Россияночки" богатый репертуар – около 90 песен.

В хоре участвуют люди разных профессий и возрастов, но их всех объединяет талант и любовь к общему делу. "Россияночка" помимо песен успевает еще заниматься декоративно-прикладным творчеством: сейчас артисты работают над открытием выставки к 110-летию Голышманово. Для этого праздника хор подготовил новую программу. В нее вошел 21 номер – это в основном песни патриотического характера и авторская песня Ирины Ларионовой о родном поселке, которую жители Голышманово услышат впервые.

"Субсидия от регионального правительства – это огромная поддержка для любительского коллектива. И хорошо, что есть национальный проект "Культура", который поддерживает такие коллективы, как наш", – поделилась Ирина Ларионова.