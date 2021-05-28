В Тюмени ЕГЭ будут сдавать 5 тысяч человек

В понедельник, 31 мая, тюменские выпускники сдадут первые ЕГЭ по географии, литературе и химии. В Тюмени, как и в других городах России, очная сдача единого государственного экзамена для учащихся, планирующих поступать в вузы, продлится по 2 июля включительно.

О желании пройти государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ в Тюмени заявили более 5 000 человек, в том числе 640 выпускников прошлых лет. Около 1 300 выпускников, которые не планируют поступать в вузы в этом году, для получения аттестата о среднем общем образовании вместо ЕГЭ сдают государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике.

В этом году в проведении Единого государственного экзамена в Тюмени задействовано более 1800 специалистов муниципальных общеобразовательных учреждений города, организовано 17 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Одновременно все они будут задействованы при проведении самого массового ЕГЭ по русскому языку, который проводится в течение двух дней – 3 и 4 июня.

Кроме обязательного ЕГЭ по русскому языку, будущие абитуриенты сдают предметы по выбору, необходимые для поступления на ту или иную специальность в учреждения высшего образования. На протяжении многих лет самым востребованным предметом по выбору в формате ЕГЭ у тюменских одиннадцатиклассников остается обществознание. В 2021 году 5 тюменских выпускников планируют сдать в формате ЕГЭ 6 предметов по выбору.