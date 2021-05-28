В Тюменскую область привезли первую партию вакцины "КовиВак"

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступила первая партия вакцины "КовиВак", которой смогут привиться 780 человек.

Уже сегодня "КовиВак" выдается в медицинские учреждния юга области. В зависимости от наличия в поликлинике вакцин, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией. "КовиВак" потребуется вводить дважды с интервалом в две недели.

"КовиВак" - это третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Её разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. "КовиВак" относят к разряду классических вакцин, она производится на основе цельного инактивированного коронавируса SARS-CoV-2.

Также поступило еще 16 290 комплектов вакцины "ЭпиВакКороны" и ожидается поступление 39000 комплектов "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). На сегодня общее число поступившей в регион вакцины "Спутник V": 230 743 комплектов.

Привиты вакцинами "Гам-Ковид-Вак" и "ЭпиВакКорона" от коронавирусной инфекции 215 429 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 137 203 жителя области.

В выходные тюменцы могут привиться от коронавируса в мобильных пунктах - без предварительной записи, в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь всего три документа: паспорт, СНИЛС, медицинский полис.

Процедуру проводят медицинские сотрудники городских поликлиник, предварительно пациенты на месте проходят осмотр специалистом. Процедура вакцинация занимает около 10-15 минут вместе с медицинским осмотром. Сразу после первой прививки врач назначит дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

График работы мобильных пунктов вакцинации:

29 мая

· 10.00-20.00 ТРЦ Колумб

· 14.00-20.00 ТРЦ Премьер

· 15.00-20.00 ТРЦ Кристалл и ТРЦ Гудвин

· 14.00-19.00 ТРЦ Галерея Вояж

· 12.00-19.00 ТРЦ ЛЕНТА (ул. Народная), ТЦ ОРИОН и ТРЦ ОСТРОВ

· 10.00-18.00 экопарк "Затюменский"

30 мая

· 10.00-20.00 ТРЦ Колумб

· 14.00-20.00 ТРЦ Премьер

· 15.00-20.00 ТРЦ Кристалл и ТРЦ Гудвин

· 14.00-19.00 ТРЦ Галерея Вояж

· 12.00-19.00 ТРЦ Лента (ул. Народная), ТЦ Орион и ТРЦ Остров

· 10.00-18.00 ЭКОПАРК "Затюменский"