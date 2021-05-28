В Тюмени состоится первый чемпионат по игре в тетрис

Мероприятие пройдёт в Арт-пространстве набережной реки Туры в сопровождении того самого ведущего Юры Долгова. Начало отборочного тура с 12.00.
В руки каждого участника вручим контроллер X-BOX 360 (джойстик с кнопками). Падающие фигуры и сама игра будет транслироваться на большом экране уличного кинотеатра.
Участники и зрители смогут комфортно расположиться на уютных сиденьях и в креслах-мешках. Пледы на случай прохладной погоды тоже имеются.
Кричать, свистеть и аплодировать – обязательно. В финал выйдут 16 участников, которые с 19.30 поборются за призы. Участие бесплатное.
С собой — уверенность в победе и группу поддержки.
Организаторы выражают огромную благодарность партнерам:
Клуб ценителей чая Путь чая 108
Строительство деревянных домов и бань ЛЕСКОМ
Тайский массаж и СПА Thai Lotus
Для участия в чемпионате нужно зарегистрироваться по ссылке.
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