В Тюмени состоится первый чемпионат по игре в тетрис

16:30 28 мая 2021
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Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Мероприятие пройдёт в Арт-пространстве набережной реки Туры в сопровождении того самого ведущего Юры Долгова. Начало отборочного тура с 12.00.

В руки каждого участника вручим контроллер X-BOX 360 (джойстик с кнопками). Падающие фигуры и сама игра будет транслироваться на большом экране уличного кинотеатра.

Участники и зрители смогут комфортно расположиться на уютных сиденьях и в креслах-мешках. Пледы на случай прохладной погоды тоже имеются.

Кричать, свистеть и аплодировать – обязательно. В финал выйдут 16 участников, которые с 19.30 поборются за призы. Участие бесплатное.

С собой — уверенность в победе и группу поддержки.

Организаторы выражают огромную благодарность партнерам:

Магазин необычных подарков 

Радио РЕКОРД Тюмень

Настольные игры Hobby Games

Клуб ценителей чая Путь чая 108

Строительство деревянных домов и бань ЛЕСКОМ

Тайский массаж и СПА Thai Lotus

Компьютерный клуб COLIZEUM

Свечи и Саше COKA CANDLES

Для участия в чемпионате нужно зарегистрироваться по ссылке

Теги: игра , соревнование
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