В Тюмени откроется художественная выставка цветочных композиций

Фото: пресс-служба ТМПО

Выставочный проект "Пряный аромат", демонстрирующий зрителю работы тюменской художницы Жанны Алиповой, открывается в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 1 июня. Познакомиться с прекрасными цветочными композициями приглашаются все желающие, вход свободный!

Главная тема представленных на выставке работ – цветочные композиции. Название для этой выставки выбрано неслучайно. Аромат – приятный запах, который рождает ассоциации и настраивает на особое эмоциональное состояние. Запечатлённые на холсте цветы ассоциативно напоминают нам о приятном событии, невольно всплывает в нашем чувственном восприятии их аромат. Цветочные композиции полны нежности, богатство их цветовой палитры неограниченно: от насыщенного чистого цвета, до тонких нюансов в отображении оттенков. Автор делится со зрителями умением видеть вокруг себя красоту, радоваться яркому проявлению жизни. Работы, выражающие восторг и восхищение теплым летом, являются свидетельством вкуса и таланта автора.

Работы, представленные на этой выставке, делятся на два направления. Часть работ продолжает серию ранее начатого цикла "Геометрия цвета", где прослеживается условность изображаемого на полотне, напоминающего отчасти кубистическую живопись. Вторая – выполнена в смешанной технике мастихиновой живописи рельефным способом практически без использования кистей. Изображение, выполненное с применением текстурной пасты для создания объема на холсте, создает эффект света и тени при боковом точечном освещении в интерьере. Эти два направления объединяет изображение цветов в вазах, либо растущих в естественных условиях.

Жанна Алипова не имеет профессионального образования. Свобода творчества позволяет ей в силу своего воображения легко смешивать стили и пластические приемы. В 2017 году художница впервые участвовала в выставке "Абстракция без границ" в Тюменском Региональном Объединении ВТО Союза художников России. Ее работы еще дважды отбирались художественным сообществом для тематических экспозиций в стенах Союза художников.

Выставка работает в рамках проекта "Наверх с художником" каждый день, кроме понедельника, до 5 сентября 2021 года. Насладиться работами посетители музейного комплекса им. Словцова могут на лестнице А. Возрастная категория 0+