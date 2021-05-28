Тюменцам, ухаживающим за маломобильными родственниками, расскажут, как избежать эмоционального истощения

В Тюмени в рамках проекта "Родные люди" специализированный консультационный центр поддержки семейного ухода ежемесячно проводит встречи для жителей, ухаживающих за маломобильными родственниками.

На прошлой неделе на базе санатория "Тараскуль" прошел интенсив на тему "Особенности питания в малоподвижном состоянии", слушателями которого стали более двадцати пациентов, проходящих реабилитационный курс в здравнице, и их родные.

Как обустроить кухню, чтобы маломобильному члену семьи было удобно участвовать в приготовлении пищи? Как еще можно поддержать его социальную активность? Эксперты обсудили все эти вопросы с аудиторией, познакомили ее с принципами подбора продуктов, правилами пищевой безопасности и не только.

В формате мастер-класса были отработаны практические навыки самостоятельного обслуживания, поскольку важно научиться не только принимать помощь, но и организовывать собственное жизненное пространство.

Вместе с участниками специалисты разобрали случаи, когда питание возможно исключительно через зонд или приспособления для кормления, дали подробную инструкцию по их установке и продемонстрировали все эти приемы на оборудовании.

Программа интенсивов по уходу за маломобильными родственниками в рамках проекта разнообразна, как и тематика каждого из них.

Не менее важная работа ведется в сферах профилактики внутрисемейных конфликтов, обучения техникам самопомощи, профилактики эмоционального выгорания.

"Чтобы помочь, одного желания бывает недостаточно – необходимы определенные знания о семейном уходе. Мы стараемся обучить тех, кто заботится об утративших здоровье родственниках, практическим навыкам, и оказать им другую поддержку. Помимо бытовых услуг, нередко именно психологическая "истощенность" родственников является причиной конфликтов в семье, накапливается и физическая, и психологическая усталость. Рассказать об этом, поделиться наболевшим, получить рекомендацию каждый, кому это необходимо, может у нас, на ежемесячных индивидуальных и групповых встречах по психологами проекта", – комментируют координаторы.

Традиционно в первый четверг каждого месяц желающих приглашают на бесплатные групповые тренинги, которые проходят на территории организации – партнера в Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации" (г. Тюмень, пр. Солнечный, 10). Ближайшая встреча с психологом состоится 3 июня. Начало занятия в 14.00.

Записаться и стать участником ближайших событий, задать вопросы специалистам и получить консультационную поддержку можно по телефону: 8-952-674-9377 или обратившись в Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20, подробная информация на сайте.