Тюменские активисты закрыли на замки выходы на крыши многоэтажек

12:15 28 мая 2021
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Молодогвардейцы Тюмени с 15 апреля по 27 мая провели мониторинг открытых городских крыш. Рейды были организованы связи с жалобами жильцов домов на то, что на крыши выходят подростки, сообщает пресс-служба МГЕР.

"С наступлением весны сообщений на пребывание подростков и детей на крышах увеличилось почти в два раза. За время рейда было проверено более 60 крыш, 9 из них оказались открытыми", - пояснили в общественной организации.

На незапертые двери молодогвардейцы повесили замки, ключи передали в управляющие компании. Помимо этого, в подъездах наклеили предупреждающие наклейки  "Проход на крышу запрещён"  и  "Вход на крышу в доме закрыт".

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