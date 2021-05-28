Тюменские активисты закрыли на замки выходы на крыши многоэтажек

Молодогвардейцы Тюмени с 15 апреля по 27 мая провели мониторинг открытых городских крыш. Рейды были организованы связи с жалобами жильцов домов на то, что на крыши выходят подростки, сообщает пресс-служба МГЕР.

"С наступлением весны сообщений на пребывание подростков и детей на крышах увеличилось почти в два раза. За время рейда было проверено более 60 крыш, 9 из них оказались открытыми", - пояснили в общественной организации.

На незапертые двери молодогвардейцы повесили замки, ключи передали в управляющие компании. Помимо этого, в подъездах наклеили предупреждающие наклейки "Проход на крышу запрещён" и "Вход на крышу в доме закрыт".