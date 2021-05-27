Тюменские поисковики обучатся работе с георадаром

Специалист Областного поискового центра имени Артура Ольховского" Егор Богданов пройдет образовательный курс "Георадиолокация" с применением георадара ОКО-2 в Москве. Обучение поисковой работе с современным оборудованием — одна из ключевых задач в рамках комплексной программы "Карельский фронт: Сохраняя память".

Полученный на курсах опыт будет распространен для участников поискового движения в Тюменской области и применен в ходе летнего этапа поискового сезона "Вахта Памяти-2021".

В рамках проекта "Карельский фронт: Сохраняя память" в августе-сентябре 2021 года сводный поисковый отряд Тюменской области совместно с Военно-историческим центром СЗФО проведут экспедицию в Лоухском районе Республики Карелия. Для тюменского отряда экспедиция в данном районе пройдет во второй раз, впервые тюменцы работали в Карелии в августе 2020 года.