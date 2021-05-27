Среди тюменцев собирают артефакты для почтовой выставки

Ко Дню российской почты, который в этом году отмечается 11 июля, УФПС Тюменской области планирует создать музейную экспозицию об истории региональной почты.

"Почта – уникальная компания. Ее история тянется из глубины веков. Первые зачатки почтовой связи зародились в государствах древности вместе с появлением письменности: Месопотамии, Египте, Греции, Персии, Китае, Римской империи. Государственная регулярная почтовая связь России ведет свое начало с реформ Петра Первого. Указ, положивший начало регулярной почтовой связи с Сибирью, был издан 12 ноября 1698 года. Указом 1724 года была учреждена ежемесячная почта до Тобольска, а в 1800 году в Тобольске был образован Сибирский почтамт. Пока у нас немного материалов: сургучница, открытки и конверты с торжественных спецгашений почтовой продукции. Надеемся, к профессиональному празднику у почтовиков получится собрать больше артефактов и показать их взрослым и детям", - отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.

Внести свой вклад в пополнение экспозиции могут все желающие. Это могут быть старинные марки, почтовые карточки, фото- и видеоматериалы, а также иные вещи, имеющие отношение к истории почты.

Материалы можно передать тюменским почтовикам в отделении связи № 26 по ул. Республики, 144 и в центральном отделении связи по ул.Республики, 56, окно №1 в рабочее время. По вопросам сотрудничества обращаться по телефону: (3452) 546-998, электронная почта: Ponomareva.Tatiana@russianpost.ru.