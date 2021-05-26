Нефтяники, академики и партнеры голосуют за проект "ГМС Нефтемаш" и ТюмГУ, выдвинутый на премию Правительства РФ

28 мая заканчивается процедура общественного обсуждения работ, выдвинутых на соискание премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Напомним, в заявочной кампании участвует индустриальный партнер Тюменского госуниверситета – АО "Группа ГМС" с совместной работой по теме "Разработка и внедрение в практику добычи углеводородного сырья новых высокоэффективных измерительных установок и эталонов в период с 1987 по 2020 гг.".

Это первый инновационный проект от Тюменской области, номинированный на присуждение Премии Правительства РФ.

В настоящее время, кроме фактической экспертизы проекта специалистами институтов РАН, вузов и других научных организаций, более сорока компаний и предприятий, профессиональных общественных объединений поддержали его выдвижение на самую престижную премию.

Письма поддержки поступили от Правительств Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, ПАО "НК "Роснефть", ПАО Сургутнефтегаз", ряда дочерних добывающих компаний ПАО "Газпром нефть", Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН, Института проблем нефти и газа РАН, Союза нефтегазопромышленников РФ, Ассоциации производителей оборудования ПАО "Газпром" и многих других.

Партнеры отмечают большую значимость работы в практическом и научном плане, инновационность созданных авторским коллективом эталонов и передовых систем учета углеводородного сырья, извлекаемых на предприятиях добычи нефти и газа в Российской Федерации.

Сотрудничество ТюмГУ со структурами Группы ГМС, в том числе в рамках темы конкурсной заявки, имеет значительные результаты, именно поэтому в авторском коллективе, выдвинутом на премию есть и сотрудники Тюменского госуниверситета. К примеру, в 2020 году был завершен совместный проект ТюмГУ и АО "ГМС Нефтемаш" по разработке и испытаниям уникальной метрологической системы – мобильного эталона 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции. Совместно с "ГМС Нефтемаш" в ТюмГУ создана базовая кафедра расходометрии нефти и газа.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук: