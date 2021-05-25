В Тюмени оштрафовали водителя, катавшегося по площади у Центрального рынка

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 19-летнего водителя автомобиля Hyundai Solaris, который ездил по площади у Центрального рынка. Видео появилось в местных пабликах в соцсетях.

"Студент третьего курса одного из колледжей сам приехал в ГИБДД после звонка полицейских. Заявил, что просто выехал на тротуар, дрифтить не хотел, хотя видел на асфальте следы от дрифтовавшего ранее автомобиля", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Прежде чем приехать в ГИБДД, водитель оплатил все имеющиеся у него штрафы за нарушения ПДД, которых набралось 16.

Тюменец привлечен к административной ответственности за езду по тротуару, это штраф в размере 2 тысяч рублей.

"Информация о его нарушении, вызвавшем общественный резонанс, будет направлена в учебное заведение", — сообщили в ГИБДД,