На заседании гордумы депутаты рассмотрят исполнение бюджета и учреждение знака "За волонтерство и милосердие"

На заседании Тюменской гордумы 25 мая депутаты рассмотрят исполнение бюджета города, учреждение знака "За волонтерство и милосердие". Всего в повестке заседания 14 вопросов.

Депутаты обсудят вопрос о внесении изменений в Устав города и исполнении бюджета за 2020 год. Ранее они были рассмотрены жителями на публичных слушаниях. В повестку включены также вопросы внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих жизнедеятельность областного центра и поощрение медицинских работников нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью".

Напомним, что заседание думы пройдет с учетом ограничительных мер, предусмотренных в постановлении правительства Тюменской области. Депутаты, докладчики и приглашенные будут работать в Большом зале по адресу ул. Первомайская, 20.

Народные избранники по своему усмотрению примут участие в заседании Думы очно или режиме онлайн. Кроме того, будет организована трансляция в малом зале заседаний и на официальном сайте думы. Начало работы в 10 часов. С проектом повести можно ознакомиться по ссылке.