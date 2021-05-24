Тюменцы до 30 мая еще успевают проголосовать за дизайн-проекты благоустройства города

До 30 мая жители Тюмени и Ишима могут выбрать лучшие дизайн-проекты по благоустройству общественных пространств и сделать свои города лучше.
Ознакомиться с проектами и проголосовать нужно на на онлайн-платформе https://72.gorodsreda.ru
По итогу опроса их обустроят в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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