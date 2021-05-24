Семилетний тюменец случайно рассек себе спину топором

Фото: ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"

В субботу, 22 мая, на дачном участке 7-летний мальчик случайно нанес себе травму: замахнувшись топором, он рассек спину. В течение нескольких минут, пока на вызов ехала бригада скорой помощи, бабушка оказывала внуку первую помощь: обработала кожу вокруг раны перекисью водорода, затем закрыла рану стерильным бинтом и наложила фиксирующую повязку.

После осмотра медики выяснили, что в подлопаточной области слева у ребенка рубленая рана с повреждением мышц и сухожилий. Рана оказалась без кровотечения размером 4 на 0,6 сантиметров. Пациента экстренно доставили в Областную клиническую больницу № 2 в состоянии средней степени тяжести, сейчас ему оказывается медицинская помощь в условиях стационара.

Специалисты скорой помощи советуют обязательно дополнить дачную аптечку: бинтами — нестерильные для фиксации, стерильные для наложения повязок на рану, кровоостанавливающим жгутом, антисептиком. И призывают взрослых следить за безопасностью детей, своим личным примером показывать соблюдение мер безопасности.