Тюменцам расскажут о буллинге и детской агрессии

В четверг, 27 мая, с 18 до 20 часов ведущие психологи регионального центра "Семья" приглашают родителей к онлайн-диалогу об агрессивных проявлениях со стороны подростков.

Спикеры расскажут, почему в подростковой среде развивается буллинг, как помочь ребенку справиться с саморазрушающим поведением и в чем отличие между взрослой и детской агрессией. Подключиться к эфиру и задать вопросы можно в группе "ВКонтакте".

Региональный форум "Подростки, родители и Rock`n`Roll" уже четвертый год знакомит родителей с внутренним миром их детей и помогает сохранять доверительные отношения в семье. Тысячи родителей со всей области собираются, чтобы поговорить со специалистами в области психологии, педагогики и здравоохранения о воспитании подростков и школьных трудностях. Задача мероприятия — помочь родителям побороть барьер, который мешает обращаться к профессионалам за помощью, необходимой ребенку и семье.