Девятилетнего тюменца госпитализировали после падения с трехметровой высоты

В Тюмени 9-летний мальчик в сопровождении мамы поступил в экстренном порядке в детское приемное отделение Областной клинической больницы №2. В тот день ребенок играл на детской улице и упал с высоты трёх метров. Сознание он не потерял, сразу почувствовал сильную боль в левом предплечье, в области лица, головную боль и тошноту.

Маленького пациента коллегиально осмотрели нейрохирург, хирург, лор-врач и травматолог. По результатам осмотра врачи диагностировали закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением, сквозную рвано-ушибленную рану нижней губы, закрытый перелом костей носа со смещением и подвывих одного зуба.

К лечению ребенка специалисты подошли комплексно. Травматологи выполнили мальчику закрытую репозицию перелома костей левого предплечья и наложили гипсовую иммобилизацию, лор-служба провела репозицию костей носа. Челюстно-лицевые хирурги удалили мальчику подвывихнутый зуб. Стоит отметить, что все манипуляции были проведены безболезненно для пациента.

Сейчас ребенок медленно, но верно идет на поправку, врачи дают положительные прогнозы. Юный тюменец отличается активностью и стремится, как можно быстрее вернуться к играм на свежем воздухе, поэтому добросовестно выполняет все рекомендации врачей, чем помогает своему выздоровлению.

"С потеплением увеличилось количество обращений, связанных с детскими травмами. Кто-то упал с турника, кто-то с велосипеда – мы каждый день сталкиваемся со сложными случаями", - говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением детского стационара ОКБ №2 Альберт Ишбулдин.

По словам врачей, начинать профилактику детского травматизма нужно со взрослых. Дети часто бывают предоставлены сами себе, и нередко несчастные случаи происходят по недосмотру и неосмотрительности. Родителям необходимо как можно чаще рассказывать сыновьям и дочкам о правилах безопасного поведения, чтобы счастливое детство их чад не омрачалось травмами, гипсами и больничными стационарами.