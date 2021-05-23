Тюмень признали лидером по поддержке социальных организаций

Тюмень третий год подряд стала победителем рейтинга муниципальных образований Тюменской области по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). На втором и третьем местах - Тобольск и Ишим.

Как рассказал директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сергей Толстых, в Тюмени работа по поддержке СОНКО проводится с 2014 года. За это время до конца 2020 года помощь получили 768 организаций, в том числе 102 – в прошлом году.

За весь период предоставлено грантов на общую сумму 75 млн 410 тыс. рублей. Поддержан 241 проект. Средняя стоимость проекта за эти годы увеличилась на 84,3% (с 238 до 438 тыс. рублей). Среднее количество участников выросло в 3,6 раза.

В 2020 году грантами поддержали 28 проектов на сумму 12 млн 726 тыс. рублей. Основная часть из них была направлена на работу с детьми и молодежью, деятельность в области образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. Самое большое финансирование – 4 млн 426 тыс. рублей – было направлено на проекты по защите прав ветеранов и инвалидов.

В 2020 году количество участников превысило 56 тыс. человек, количество привлеченных добровольцев – 1 тыс. 370 человек. Среди наиболее ярких мероприятий – посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, полумарафон "Стальной характер", фестиваль "Ноль плюс", экологические экотуры для детей, физкультурно-спортивные и игровые программы, пишет "Вслух.ру".

С января 2021 года начала действовать новая муниципальная программа поддержки СОНКО, которая сохраняет опыт и учитывает новые тенденции.