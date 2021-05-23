Тюмени нужна поддержка жителей в конкурсе "Город России"

Продолжается голосование в рамках всероссийского конкурса "Город России. Национальный выбор - 2021". С середины марта Тюмень опустилась в рейтинге с 5 на 11 место, а потому городу нужна активная поддержка жителей.

На первой строке разместился Ставрополь. За него отдали почти 91 тысячу голосов. На второй строчке Курск, у которого чуть больше 87 тысяч голосов. На третьем месте расположился Нальчик, за которого отдали свои голоса свыше 58 тысяч раз. Далее – Севастополь (57 тысяч), Смоленск (44 тысячи), Ярославль (42 тысячи), по 29 тысяч голосов у Архангельска и Уфы. Девятая и десятая строчки у Иркутска (27 тысяч) и Грозного (26 тысяч).

За Тюмень отдали свои голоса около 24 тысяч раз. Однако еще есть время вывести город в лидеры, ведь голосование продлится до конца года. Проголосовать жители региона могут бесплатно и без регистрации на портале конкурса: город-россии.рф. С одного IP-адреса голосовать можно раз в сутки. Итоги конкурса подведут 30 декабря этого года, пишет "Тюменская область сегодня".