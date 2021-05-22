В сентябре тюменские школьники запустят проект в поддержку бездомных животных

Активисты тюменской школы №30 стали победителями всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы" с проектом помощи бездомным животным. На его реализацию школьники и педагоги получили грант в размере 182 тыс. рублей.

Проект планируется запустить в сентябре 2021 года. Педагог-организатор школы №30 Анжелика Нуриахметова рассказала, что за лето будут проведены необходимые подготовительные мероприятия. К работе готовы подключиться и родители.

"Для сбора корма животным в школе установят специальные короба. Кроме того, ребята своими руками изготовят когтеточки, игрушки, лежанки и другие необходимые питомцам вещи", - рассказала она.

Мастер-классы будут организованы совместно с информационно-библиотечным центром Тюмени. А добровольцы школьного отряда "Мы вместе" научат всех желающих делать игрушки и аксессуары для питомцев на мастер-классах в режиме онлайн. Младшие школьники изготовят также сувенирную продукцию с символикой проекта, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам Анжелики Нуриахметовой, итогом проекта станет благотворительные ярмарка, где будет представлена сувенирная продукция. Приобрести ее можно будет не за деньги, а за корм животным. А в конце октября состоится благотворительный концерт, где школьники покажут творческие номера. Собранные корм и игрушки будут переданы фонду "Потеряшки" и приюту для кошек "Рыжий кот".