Предприниматели Тюменского района внесли свой вклад в борьбу с лесными пожарами

Предприниматели Тюменского района обеспечили питанием и водой пожарных и эвакуированных граждан, тем самым внося свой вклад в борьбу с лесными пожарами.

Во время сильных пожаров была организована эвакуация постояльцев лечебно-профилактических учреждений, расположенных вдоль Ялуторовского тракта, а также жителей населенных пунктов, которым угрожал огонь. Пункты временного размещения развернули в школах, домах культуры и спорткомплексах.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, предприятие "Магия вкуса", которое кормит школьников столичного, взялось за обеспечение питания эвакуированных. Также продукты и бутилированную воду повезли к местам тушения пожаров. В течение двух дней питание предоставлялось безвозмездно.

Ресторан на вынос "Але? Еда" и "Вкусняшка" из Винзилей предоставили морсы, выпечку, пиццу, горячие блюда. Предприниматель Аркадий Богданов привез 900 бутылок питьевой воды. Доставку еды и питья к местам тушения взяли на себя волонтеры, в том числе депутаты, сотрудники школ и детских садов.

Жители района и города Тюмени присылали сообщения в социальных сетях и предлагали свою помощь в доставке воды и продуктов для пожарных, спасателей, добровольцев. Как отметила заместитель главы района Ольга Зимина, поддержка предпринимательского сообщества, волонтеров и просто неравнодушных людей в такой чрезвычайной ситуации бесценна.

