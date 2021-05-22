В Тюменской области выбрали победителей конкурса эссе на тему медицины

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Итоги конкурса эссе "Гордимся прошлым, смотрим в будущее" объявили в Тюменской области. Победители смогут бесплатно получить высшее образование в медицинском вузе.

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, лучших авторов определили по пяти номинациям. Учащаяся 92-й школы Тюмени Светлана Афанасьева стала лидером в номинации "Медицина: призвание или холодный расчет"; в номинации "Герои-медики" победила Азалия Туйчина из тюменской СОШ №48. В номинации "Медицина будущего" победительницей стала ученица школы №63 Тюмени Юлия Бутакова; Анастасия Шалаева из Казанской СОШ заняла первое место в номинации "Медицина и ее функции: сохранить или вылечить", а в номинации "Современные проблемы медицины и пути их решения" первенствовала Регина Аминова, учащаяся Новоатьяловской СОШ.

Теперь они смогут бесплатно получить образование в медицинском вузе. На выбор предоставляется несколько специальностей – лечебное дело, педиатрия, стоматология. По завершении учебы будут трудиться в медицинской организации, подведомственной областному департаменту здравоохранения.