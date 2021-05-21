Тюмень удостоена звания "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания "Город трудовой доблести". Данное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В список городов, получивших почетное звание, вошла Тюмень.

Владимир Селиванов, председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в Тюменской области:

- Поздравляю всех тюменцев с этим почетным званием. Наши земляки внесли огромный вклад в общую Победу, проявив трудовой героизм и самоотверженность. В годы войны наш город осуществлял регулярное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на его территории. До конца 1941 года в Тюмень были эвакуированы 30 промышленных предприятий, размещено более 20 тыс. эвакуированных жителей. Для нужд фронта у нас производились торпедные катера, мотоциклы, планеры, электроаппаратура для автомобилей, танков, мотоциклов и самолетов, медицинские препараты и саноборудование, авиафанера, корпуса фугасных мин, смолы, цепи Галля, лыжи и лыжные установки, пароконные повозки, сани и многое другое. Весомый трудовой вклад тюменцев в годы войны неоднократно отмечался государственными наградами. Каждый, кто трудился в тылу, совершал настоящий гражданский подвиг, вносил вклад в общую Победу. И это звание - дань уважения героическому труду тюменцев, их самоотверженности. Искренне поздравляю жителей города с этим знаменательным событием!