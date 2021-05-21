В Тюменской области ограничения по COVID-19 продлены по 20 июня

Ограничения, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены по 20 июня. В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.
Такое решение принял региональный оперативный штаб. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п "О введении режима повышенной готовности".
"На сегодня уже более 129 тысяч жителей региона полностью прошли вакцинацию от коронавируса. В числе позитивных сигналов — снижение заболеваемости на 4 % в категории 65+. Однако в целом по региону наблюдается незначительный рост. Пока мы не увидим тенденции к устойчивому снижению на фоне проводимой вакцинации, отменять действующие меры рано", — прокомментировал решение Александр Моор.
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