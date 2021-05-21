Продукты "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво!" стали победителями ежегодного фестиваля качества в Екатеринбурге

фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Более 80 продуктов от производителей Урала и Сибири было заявлено на XXI Ежегодном фестивале качества молочной продукции и мороженого, который проходил 18-20 мая в Екатеринбурге. Компания "Золотые луга", которая представляла Тюменскую область, получила высокие оценки от экспертов и завоевала высшие награды.

"Уже более года мы работали в условиях пандемии коронавируса и чувствуем, как всем не хватает проведения подобных мероприятий. Участников традиционного фестиваля качества молочной продукции становится все больше, что говорит о востребованности проекта. Мы обратили внимание, что произошел рост молочной продукции, выросла доля в общем объеме продовольственных товаров. Это говорит о том, что мы идем к здоровому питанию, потребители осознают полезность молочных продуктов, а производители стремятся к качеству и развитию", - отметила на церемонии открытия фестиваля заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Светлана Островская.

По итогам серьезного отбора и пристальной оценки экспертов по множеству параметров сливки, творог 5% в контейнере, белый йогурт торговой марки "Золотые луга", а также наринэ со вкусом "малина-облепиха" торговой марки "Живи ЗдорОво!" получили дипломы 1 степени, а АО "Золотые луга" - почетный кубок победителя фестиваля и конкурса качества.

Кроме того, дипломы 2 степени вручили за продукты "Золотые луга": молоко 2,5% и кефир 2,5% в упаковке ПЭТ-бутылка.

Отметим, фестиваль направлен на выявление и пропаганду лучшей продукции по показателям экологической безопасности и потребительским свойствам, на повышение конкурентоспособности предприятий — производителей качественной молочной продукции и мороженого.

В конкурсе принимали участие крупнейшие предприятия Свердловской, Омской области, Пермского края. Жюри – специалисты, технологи, товароведы - в условиях "анонимности" оценивали и дегустировали молочные продукты по различным показателям: цвет, запах, вкус, консистенция, внешний вид и т.д.

"Получение наград на таких крупных фестивалях и конкурсах для нашей компании – это престижно, почетно, а главное, показывает, что в своем развитии мы находимся на верном пути. Компания "Золотые луга" держит высокую планку, и здоровая конкуренция лишь подстегивает нас к дальнейшему росту. Главные принципы, которых мы продолжаем придерживаться, – неизменное качество, безопасность продукции, забота о потребителях", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Организатором фестиваля качества выступил Центр инновационных технологий "Гарантия качества" при поддержке Министерства Агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и Администрации г. Екатеринбурга.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.