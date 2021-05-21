Тюмень получила звание "Города трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 городам. В это число вошла Тюмень.

"Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку — это касается и присвоения почетных званий", — сказал Владимир Путин в ходе оргкомитета "Победа", трансляция которого велась на телеканале "Россия 1". Президент отметил, что знает о проработке такого вопроса с общественными организациями и с людьми на местах.

На заседании оргкомитета "Победа" секретарь Генсовета партии Андрей Турчак предложил присвоить звание "Города трудовой доблести" Тюмени, Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре, Чебоксарам. По его словам, все города этого достойны, что подтверждается и экспертным заключением Российской академии наук. Также он заявил, что к сентябрю список городов-претендентов может быть расширен.

"Все эти города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой со стороны жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук. Более 170 000 горожан, десятки трудовых коллективов высказывали свое мнение. Я также отдал свой голос в поддержку", - отметил Андрей Турчак.

Тюмень сыграла большую роль в годы Великой Отечественной войны. Стотысячный город самоотверженно работал для нужд фронта, и за бесперебойное производство военной и гражданской продукции тюменские предприятия были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны, а многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей известны и документально подтверждены.

Тюмень приняла десятки эвакуированных промышленных предприятий, здесь были развёрнуты 26 госпиталей для раненых воинов, а новый дом нашли дети из блокадного Ленинграда и эвакуированных областей.

С первых месяцев войны с территории будущей Тюменской области постоянно шли эшелоны не только с боевой техникой, изготовленной на эвакуированных заводах, но и с зерном, рыбой, мясной и молочной продукцией.

В числе предприятий, выпускавших вооружение, технику, обмундирование для обеспечения армии, был Тюменский судостроительный завод, который построил для фронта 165 торпедных катеров. На них воевали 24 Героя Советского Союза.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов рассказал, что тюменские торпедные катера громили врагов на Черном, Балтийском, Северном морях, вели бои на Дальнем Востоке.

"За героический труд в годы Великой Отечественной войны коллективу предприятия было навечно присуждено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР и вручен единственному из всех предприятий области орден Отечественной войны I степени", — сообщил Андрей Артюхов.

Для увековечивания памяти о людях, трудившихся на предприятии, и воинах, сражавшихся на катерах, в Тюмени в рамках регионального партийного проекта "Оружие Победы" была установлена точная копия торпедного катера "Комсомолец".

Сейчас стартует второй этап проекта "Оружие Победы" - планируется создать памятник десантному планеру А-7, выпускавшемуся в Заводоуковске с 1941 по 1945 годы. Из 1900 планеров, изготовленных на десяти заводах страны за время войны, 939 были сделаны в Заводоуковске.

Присвоение Тюмени почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" — это еще один шаг для увековечения подвига жителей Тюмени в годы войны.