Партия пенсионеров в Тюмени прокомментировала реализацию послания президента РФ

19 мая Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию, оглашённого 21 апреля. Перечень поручений объемный. Прозвучали, к сожалению, отчеты Правительства о реализации лишь некоторых из них.

Партия пенсионеров уже заявляла, что поддерживает предложенный в послании президента системный подход к экономической политике, а также перспективы для развития регионов, решения их накопившихся бюджетных проблем. Но получится ли у Правительства реализовать все предложенные инициативы Главы государства – вопрос времени и вопрос спорный. Как сказал сегодня Президент: "надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим близким. Только тогда все будет хорошо и по плану".

Владимир Селиванов, председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Тюменской области:

"Начну с того, что как-то странно видеть, что и СМИ и представители блогосферы заметили и широко обсуждают что президента задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке, которые "вытопчут все", и при этом оставили практически без какого-то внимания слова президента о начале реализации правительством предложения о компенсации стоимости путёвок для детей в летних лагерях, что также прозвучавшего в Послании. Люди поверили этому, а платить за первую смену им пришлось "полным рублём", т.к. соответствующее постановление правительства, как заявил вице-премьер, "подписывается этим числом". Опять "хотели, как лучше – а получилось как всегда". И как-то тает уверенность, что таких "несогласованностей" не будет и по другим вопросам.

Особенно возмущают упущения в области, которая волнует каждого – здравоохранение. Для Партии пенсионеров крайне важно, что президентом был услышан призыв партии сделать здравоохранение частью общей системы государственной безопасности страны. Мы последовательно отстаиваем эту позицию, и Владимир Путин в ходе послания вынес вопрос здравоохранения в качестве стратегического на уровень Государственного Совета. Для меня очевидно, что в полном объеме выполнить поручение главы государства правительство не сможет до тех пор, пока не откажется от нынешней "бухгалтерской" системы финансирования здравоохранения и не изменит подход к организации работы медицинских учреждений. Без решения этих насущных проблем, здравоохранение останется на бумаге массивных отчетов с цифрами, графиками, "бухгалтерскими" приложениями, от которых никому, как можно было бы сказать "не тепло – не холодно", если бы не видеть, что ситуация деградирует.

Большое место в обсуждении заняло поручение президента о развитии коммунальной инфраструктуры. Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин очень уверенно доложил, что на эти цели предусмотрено около 30 трлн бюджетных средств, что есть "прорывные" решения и ряд регионов уже много сделали... Однако, совсем не ясно, как будут распределятся эти огромные средства в ближайшие 10 лет? Будут ли это дотации банкам, которые начнут кредитовать компании сферы ЖКХ, будут ли это прямые субсидии, и как будут потрачены деньги на развитие индивидуального строительства? Партия пенсионеров приветствует развитие ИЖС в России, но мы еще и обращаем внимание на то, что ключевое слово – "индивидуальное". Но нам не совсем понятно, как его наращивать в условиях, когда строительные материалы, металл, древесина дорожают как на дрожжах, а доходы граждан последние годы падают и не позволяют людям даже задумываться о постройке дома. И возникают большие сомнения в реализации заявленных планов по вводу 50 млн квадратных метров индивидуального жилья. Я уже не говорю об участии в этом пенсионеров, для которых индивидуальное строительство практически недоступно. Мы считаем, что, выполняя поручение президента, правительству надо в первую очередь обратить внимание на доступность квадратного метра, ведь более 20 млн граждан за чертой бедности и очередь на социальное жилье более 20 лет.

Но, к сожалению, сегодня мы вновь не услышали ни слова о пенсионерах. Нынешние чиновники просто не видят проблемы людей старшего поколения, не хотят разобраться с пенсионной системой и не имеют реальных решений по защите прав людей пенсионного возраста. Так не может длиться бесконечно. Уверен, что на выборах 19 сентября пенсионеры и все люди старшего поколения скажут своё слово и доверят Партии пенсионеров не только ставить эти вопросы, но и реально влиять на решения правительства в интересах людей!