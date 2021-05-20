Милосердие и вера: в Тюмени активистки "Царьграда" посетили центр реабилитации

Фото Игоря Ракши

Активистки регионального отделения "Союза православных женщин" и Общества "Царьград" в День жен-мироносиц, 16 мая, посетили центр социальной реабилитации "Милосердие". В нем содержатся люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Больше 80% из них – мужчины.

Православные тюменки вместе с единомышленниками принесли подарки и угощения тем, кому сегодня так не хватает любви и заботы. Тем, кто оказался отторгнут обществом, семьей, даже детьми.

"Союз православных женщин" на сегодняшний день объединил свои усилия в рамках защиты традиционных православных ценностей великой Руси с обществом "Царьград".

"Мы верим, что благодаря федеральной поддержке общества "Царьград" "Союз православных женщин" сможет добиться поставленных целей – изменить законы об образовании, популяризировать многодетность, искоренить аборты, пропагандировать здоровый образ жизни в традиционных семьях", — поделился руководитель тюменского регионального отделения Общества "Царьград" Игорь Ракша.

На мероприятии в честь Дня жен-мироносиц присутствовал Отец Ростислав (Петров), который выразил положительное мнение о создании в Тюмени "Союза православных женщин" и пожелал успехов в нелегком деле пропаганды и защиты традиционных семейных ценностей женщинами. Ибо сегодня на самом деле женщины являются хранительницами семейного очага. Многие несут это бремя заботы о своей семье, являются тылом для своих мужей.

"Сегодня мы наблюдаем катастрофическую ситуацию по поводу резкого сокращения численности населения России. По статистике за прошлый год, мы потеряли 680 тысяч людей. Данные показатели сравнимы только с 1947 годом. Если мы не сможем изменить отношение к материнству и многодетным семьям, то страна уже в ближайшие несколько десятков лет просто исчезнет", — прокомментировала председатель отделения Союза православных женщин в Тюменской области Елена Ракша.

Всероссийская организация "Союз православных женщин" создана более 10 лет назад по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Союз православных женщин" Тюменской области организован в апреле 2021 года с благословения Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

Дарья Иванова