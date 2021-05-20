В городской думе обсудили восстановление благоустройства после земляных работ

Восстановление благоустройства после проведения земляных работ обсудили тюменские депутаты на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 18 мая.

Как рассказал членам комиссии руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин, тридцать несанкционированных раскопок было выявлено в областном центре за 2020 год. Нарушители заплатили штрафы на общую сумму в один миллион рублей.

"Администрация Тюмени следит за выполнением земляных работ, но, к сожалению, сетевые организации иногда не ставят городские власти в известность", - отметил он.

Депутат Владимир Гороховцев предложил комплексно подходить к вопросу ремонта коммуникаций и дорожного полотна. "Может быть, стоит детально рассмотреть эту проблему, чтобы не приходилось раскапывать новый асфальт", - добавил он.

Александр Сухомяткин отметил, что хотя сетевые организации применяют в своей работе внутритрубную диагностику и тепловизионную съемку, возможность порывов полностью исключить невозможно. "Диагностика проводится в обязательном порядке ежегодно", - уточнил руководитель управы.

По словам председателя постоянной комиссии Дмитрия Антипова, городские управы также на должном уровне проводят инспекционный контроль в случаях нарушения благоустройства.

"На каждый вид работ должна быть разработана технологическая карта производства с жестко прописанными требованиями", - добавил он, - Сроки восстановления после земляных работ определены до 1 июня текущего года".