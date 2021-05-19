Тюменцы стали чаще жаловаться на списание денег с банковских карт

В январе–марте 2021 года в Банк России поступило свыше 900 жалоб на банки от жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений выросло на 7%. Увеличилось число жалоб по поводу кредитования, а также мошеннических действий неустановленных лиц.

Чаще всего граждане обращаются к регулятору по вопросам потребительского и ипотечного кредитования: на эти темы приходится 55% от общего числа жалоб на кредитные организации. Количество таких обращений увеличилось за год на 10%. Более половины из них касаются вопросов реструктуризации долга и проблем с его погашением в связи с пандемией.

Свыше 5% обращений – жалобы на мошеннические действия неустановленных лиц, в результате которых граждане потеряли свои деньги. Как правило, это вопросы списания денежных средств третьими лицами и оспаривание факта заключения кредитного договора. В сравнении с прошлым годом таких жалоб стало больше в 2,5 раза.

"Чаще всего люди теряют сбережения не потому, что их счета взламывают умелые хакеры. Слишком доверчивые владельцы банковских карт сами сообщают мошенникам их полные реквизиты, пин-коды, пароли. Советую гражданам быть бдительными: если незнакомцы заводят разговор про ваши деньги, следует повесить трубку и позвонить в банк по номеру телефона, указанному на карте, или уточнить ситуацию в офисе банка", – сообщил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

Также тюменцы, югорчане и ямальцы продолжают жаловаться на навязывание дополнительных услуг. На них приходится 5% обращений, за год число таких жалоб выросло на 30%. Потребителям навязывают страховки, в частности, страхование жизни или здоровья при заключении кредитного договора. Напомним, что заемщик может расторгнуть договор страхования в течение "периода охлаждения" – 14 календарных дней со дня заключения договора.