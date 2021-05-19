В мае Тюменский филармонический оркестр выступит совместно с маэстро Алимом Шахмаметьевым

Фото: ТКТО

22 мая, в 19 часов слушателей приглашают на незабываемый вечер. В программе концерта Тюменского филармонического оркестра произведения Вольфганга Моцарта. Место за дирижёрским пультом займёт один из самых востребованных дирижеров своего поколения – Алим Шахмаметьев.

Алим Шахмаметьев — главный дирижёр Камерного оркестра Новосибирской филармонии, одного из ведущих камерных оркестров России.

Алим Шахмаметьев — постоянный участник и музыкальный руководитель крупных имиджевых акций Российской Федерации за рубежом: Открытие Года русского языка в Германии (мероприятие МИД РФ, 2014); Дни культуры России в городах Европы и Латинской Америки (мероприятия Минкультуры РФ, 2013 — 2018); Гала-концерты звёзд мировой оперы в городах Европы (мероприятия госкорпорации “РОСАТОМ”, 2014 — 2017).

Солист — лауреат всероссийских и международных конкурсов Владислав Чепинога.

Владислав Чепинога — солист Свердловской филармонии, стипендиат Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства, выпускник Уральской консерватории.Пианист активно концертирует, его выступления проходят в России и за рубежом, представляет сольные проекты, участвует в камерных программах, сотрудничает с симфоническими и камерными оркестрами.

Программа:В.А.Моцарт

Увертюра к опере "Похищение из сераля"

Симфония № 41

Концерт № 21 для фортепиано с оркестром до мажор

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.