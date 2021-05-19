В Тюмень привезут капсулу с землей Брестской крепости

В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости, а также 50 лет со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Именно этим памятным датам, а также Дню Победы посвящается международный автопробег Брест — Иркутск — Брест "Содружество: от Буга до Байкала".

20 мая автопробег прибудет в Тюмень. В 11.20 гости примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь", а в 14 часов в ДЮЦ "Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова" (ул. Мельничная, 1) тюменцам торжественно передадут капсулу с землей Брестской крепости.

К 17 часам автопробег прибудет в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46), где после встречи с участниками окружной игры Всероссийской Юнармейской лиги КВН состоится телемост "Брест — Тюмень".

Автопробег стартовал 8 мая в Брестской крепости. На пути к Байкалу 4 экипажа с 9 участниками пробега проедут весь маршрут через Беларусь, Европейскую часть России и Сибирь. На отдельных этапах автопробега к нему будут присоединяться представители регионов, включаясь в Эстафету памяти. Конечная точка маршрута – Иркутск и озеро Байкал. Возвращение в Брест планируется накануне Дня памяти и скорби 22 июня. Общая протяженность маршрута в обе стороны – около 15 тысяч километров.