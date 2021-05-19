Театр кукол представит зрителям премьерный спектакль "Мойдодыр" в постановке Сергея и Ирины Кузиных

Афиша: ТКТО

Тюменский театр кукол представит премьеру спектакля Сергея и Ирины Кузиных "Мойдодыр" по мотивам одноименной детской сказки Корнея Чуйковского. Показы пройдут с 28 мая по 5 июня.

Корней Чуковский — это имя практически визитная карточка детской литературы, знакомая всем без исключения. Волшебным образом произведения Чуковского попадают в эмоциональный мир ребёнка, наполняя его новыми понятиями, новыми красками. Многообразие этого мира расширяет рамки "сказочной страны", приглашая не только детей, но и взрослых.

28 мая в Тюменском театр кукол — захватывающее приключения одного, хотя если честно признаться, не совсем одного мальчика. Вокруг него много друзей, с которыми ему ещё предстоит подружиться.

По словам режиссера, С.В. Кузина: "…речь идет о самом узнаваемом произведении, о мальчике, который был очень большим грязнулей и ужасно не любил умываться. Конечно, затронута тема культуры тела, его гигиены, чистоты. Маленький ребенок должен быть опрятен, но в то же время чистота должна быть и в душе".

В спектакле задействованы разнообразные куклы, среди которых планшетные, а также верховые, действующие на ширме, ростовые, придуманные художницей Светланой Бажко.

В спектакле звучит классическая, джазовая и популярная музыка в исполнении ансамбля медных духовых инструментов Новосибирской филармонии "Сибирский брасс".

По жанру сказка — буфф. Это демократичный театральный жанр, сочетающий в себе музыку, танец, песню, комедию и пародию. На сцене весело оживают щетки, мочалки, и сам великий Мойдодыр.

Всем нам с детства знакомые персонажи, предстанут на сцене: Мальчик-грязнуля (Алла Жукова), строгий Мойдодыр (Александр Киселев), очаровательный Тотоша (Мария Филоненко) и коварный Крокодил (Александр Панов).

Детский спектакль "Мойдодыр" не оставит шанса ни одному грязнуле! Маленькие зрители примут участие в поучительных приключениях мальчика, а взрослые смогут снова почувствовать себя детьми.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.