Тюменцев приглашают на экскурсию в Тобольск

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает тюменцев и гостей города в увлекательное путешествие в древний центр Сибири – Тобольск, город сложной, драматичной и в то же время счастливой судьбы. Поездка состоится 5 июня.

Во время экскурсии участники ознакомятся с историей сибирского царства, узнают историю сибирского тракта и его первых поселений, увидят величественные храмы Абалакского мужского монастыря и список чудотворной иконы Абалакской Божией Матери, совершат прогулку по территории Тобольского Кремля и посетят Дворец Наместника и Тобольскую фабрику художественных косторезных изделий.

Программа экскурсии:

07:30 – выезд из Тюмени

11:30 – прибытие в село Абалак, посещение Абалакского Знаменского мужского монастыря

12:30 – отправление в Тобольск, обзорная экскурсия по городу

13:00 – обед в городском кафе

14:00 – экскурсия по Тобольской фабрике художественных косторезных изделий

15:30 – экскурсия по Тобольскому кремлю

16:30 – экскурсия по Дворцу Наместника

17:00 – свободное время

18:00 – выезд из Тобольска

22:00 – ориентировочное прибытие в Тюмень

Поездка начнется от здания Музейного комплекса им. Словцова (ул. Советская, 63). Стоимость взрослого билета 2100 рублей, для пенсионеров, студентов и детей - 1800 рублей. Количество мест ограничено, обязательно бронирование по телефону: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266 7372. Во время поездки не забудьте взять с собой защитную маску. Возрастная категория 12+