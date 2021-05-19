В Тюмени может появиться улица Александра Невского

Фото: общество "Царьград"

Тюменское региональное отделение Общества "Царьград" планирует сделать незабываемый подарок Александру Невскому в честь 800-летия – назвать одну из новых улиц Тюмени в честь великого полководца.

По данным картологии, в России не наберется и сорока улиц Александра Невского. Между тем это ключевая личность эпохи становления Руси. Поэтому местное отделение "Царьграда" при поддержке общественных организаций и жителей Тюмени в честь 800-летия вынесли предложение назвать одну из улиц в честь великого полководца, воина и политика.

По словам заместителя директора департамента земельных отношений и градостроительства Администрации г. Тюмени Артема Павлюченко, выбор пал на новую улицу недалеко от аэропорта.

"Назвать улицу в честь Александра Невского планируем в районе Новорощинский. Это неподалеку от гостевого маршрута – в сторону аэропорта. Этот район сейчас активно развивается, идет застройка, поэтому мы остановились именно на этом варианте. Мы отправили свое предложение на рассмотрение – если придет согласие, то будем готовить пакет документов. Включим свои предложения, фотографии, биографические данные, описание", - поделился Артем Павлюченко.

До этого будет проведен сбор мнения жителей и заинтересованных сторон на сайте администрации Тюмени и портале "Я решаю". После чего комиссия рассмотрит предложение о присвоении улице имени Александра Невского.