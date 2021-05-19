В Тюмени может появиться улица Александра Невского

Тюменское региональное отделение Общества "Царьград" планирует сделать незабываемый подарок Александру Невскому в честь 800-летия – назвать одну из новых улиц Тюмени в честь великого полководца.
По данным картологии, в России не наберется и сорока улиц Александра Невского. Между тем это ключевая личность эпохи становления Руси. Поэтому местное отделение "Царьграда" при поддержке общественных организаций и жителей Тюмени в честь 800-летия вынесли предложение назвать одну из улиц в честь великого полководца, воина и политика.
По словам заместителя директора департамента земельных отношений и градостроительства Администрации г. Тюмени Артема Павлюченко, выбор пал на новую улицу недалеко от аэропорта.
"Назвать улицу в честь Александра Невского планируем в районе Новорощинский. Это неподалеку от гостевого маршрута – в сторону аэропорта. Этот район сейчас активно развивается, идет застройка, поэтому мы остановились именно на этом варианте. Мы отправили свое предложение на рассмотрение – если придет согласие, то будем готовить пакет документов. Включим свои предложения, фотографии, биографические данные, описание", - поделился Артем Павлюченко.
До этого будет проведен сбор мнения жителей и заинтересованных сторон на сайте администрации Тюмени и портале "Я решаю". После чего комиссия рассмотрит предложение о присвоении улице имени Александра Невского.
"Это будет замечательный подарок для Тюмени, Тюменской области, всех жителей России в год 800-летия великого полководца. Мы задаем важный тренд на присвоение улицам в российских городах названий в честь значимых исторических персон, охватывая не только советскую эпоху, но и многовековую историю нашей страны. Тюменская область в очередной раз демонстрирует высокую духовность, приверженность традиционным ценностям и продвинутость, в числе первых рассматривая вопрос о присвоении городскому элементу имени князя Александра Невского", — отмечает руководитель тюменского регионального отделения Общества "Царьград" Игорь Ракша.
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