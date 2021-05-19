Современные методы лечения зубов: волшебное преображение вашей улыбки!

В XXI веке лечение зубов стало безболезненным и комфортным – многие сложные процедуры проводятся за один визит к стоматологу. Современные методы лечения зубов направлены на сохранение структур ротовой полости, полное восстановление их функций. Клиника "Ультра-дент" использует только новейшие технологии в стоматологии, усовершенствованное оборудование и лучшие препараты.

Новое в стоматологии: не оставим зубным патологиям ни одного шанса!

Для борьбы с кариесом, пульпитом, пародонтозом и для проведения диагностических процедур специалисты клиники "Ультра-дент" используют самые прогрессивные методики, которые помогут вовремя выявить и остановить процесс разрушения зубных структур.

Лазерные технологии в стоматологии – революционный подход к лечению зубов

Лечение этим методом проходит безболезненно, бесконтактно и абсолютно не вредит здоровью. В поврежденных структурах влаги содержится намного больше, что способствует размножению бактерий. Благодаря лазерному лучу, лишняя вода испаряется, патогенные бактерии уничтожаются, а зубная эмаль становится плотнее. Лазер не воздействует на здоровые ткани, а работа аппарата не сопровождается неприятным шумом, процедуру можно проводить без анестезии. Такие стоматологические технологии при лечении кариеса зубов стали очень популярными благодаря следующим факторам:

— Точность. Интенсивность и мощность лазерного пучка регулируются, поэтому он воздействует только на пораженные ткани.

— Отсутствие риска заражения. Инструмент не контактирует с тканями ротовой полости, а сам лазер уничтожает все патогенные бактерии, предотвращая дальнейшее разрушение зуба.

— Комфорт. Процедура проходит без крови, а само лечение не требует дополнительной шлифовки зуба. Лазерные технологии в стоматологии подходят аллергикам с непереносимостью анестетиков.

Метод лечения, который применяется в клинике "Ультра-дент", подходит для взрослых и детей.

Лечение зубов под микроскопом

Современные методы лечения зубов предусматривают точность, качество и эстетичность. Применение дентального микроскопа, который увеличивает видимость рабочего участка до 40 раз, позволяет сохранить зуб в самых безнадежных случаях. Аппарат поможет выявить трещины, степень прилегания конструкций или пломбировочного материала. Кроме этого, стоматологические технологии с применением микроскопа стали популярными благодаря таким достоинствам:

— Контроль. Возможность удалять только пораженные ткани, не затрагивая здоровые. Стоматолог может обнаружить все скрытые поражения, которые невооруженным глазом не видно.

— Предотвращение осложнений. Использование оптики исключает неверные действия и травмы.

— Эффективность. Корневые каналы имеют сложное строение и расположение. Без применения микроскопа отдельные участки могут остаться незамеченными, что зачастую приводит к дальнейшему распространению инфекции. С помощью микроскопа врач сможет увидеть самые маленькие кариозные поражения, провести терапию в труднодоступных местах.

— В клинике "Ультра-дент" микроскоп применяется даже для лечения пораженных зубных каналов у детей, у которых еще не сформирован корень.

Озонотерапия – новый эффективный метод лечения зубов

Озон используется для лечения кариеса, заживляет раны. Манипуляции выполняются озонатором – инструментом, который быстро устраняет трещины на эмали и патогенные микроорганизмы. Подача газа осуществляется только на поврежденный кариесом участок зуба, проникает в полость и за 20 секунд уничтожает до 99% бактерий. Для стерилизации рабочей зоны также применяется проточная озоновая вода, где количество озона регулируется в зависимости от проведения процедуры – 10-100 мг на 1 мл воды. Метод успешно практикуется в клинике "Ультра-дент" и завоевал популярность благодаря таким особенностям:

— Отсутствие психологического дискомфорта. Устройство работает почти бесшумно, а сам озон воздействует на кариозную полость безболезненно, не вызывая неприятных ощущений у пациента.

— Отсутствие противопоказаний. Озон не вызывает аллергии, его можно применять детям от 1 года.

— Эффективность. Быстрое уничтожение вредных бактерий существенно замедляет процесс разрушения зуба, ликвидируя причину заболевания.

Новые технологии в виде озонотерапии в стоматологии также применяются при профессиональной чистке зубов.

Воздушно-кинетический способ при борьбе с кариесом

Одним из способов диагностики и лечения патологических процессов в стоматологии считают воздушно-кинетическую методику. Во время проведения процедуры происходит подача под давлением смеси, состоящей из воды, абразивного порошка (кварцевого песка) и воздуха. Пораженные ткани вымываются, кариозная полость полностью очищается. При этом здоровые ткани не повреждаются. Главные достоинства:

— безболезненность — во время процедуры можно обойтись без анестезии;

— отсутствие риска вторичного заражения, поскольку при выполнении манипуляции нет контакта с инструментами;

— исключение травматизма ротовой полости, появления сколов и трещин в эмали, минимальное нагревание зуба во время проведения процедуры.

В процессе применения воздушно-кинетического (абразивного) способа специалистами клиники "Ультра-дент" исключена возможность инфильтрации смазкой наконечника, внезапного соскальзывания инструмента и повреждения тканей.

Современное протезирование зубов: здоровая и красивая улыбка обеспечена!

При утрате зубных единиц необходимо протезирование. Установка конструкций предотвращает атрофию кости челюсти, смещение зубного ряда, восстанавливает жевательную функцию. Для их изготовления используются биосовместимые материалы, например, безметалловая керамика на основе диоксида циркония. Материал очень прочный, выдерживает большие нагрузки, безопасен для здоровья, не вызывает аллергических реакций и безупречен по своим эстетическим свойствам.

Также современное протезирование зубов включает в себя имплантацию – вживление титановых штифтов в костную ткань для восстановления зубного ряда. Они служат основой для коронок. Основными разработками в области диагностики считаются:

— 3D-проектирование. Точная копия протеза создается с помощью компьютерной программы, которая учитывает все анатомические особенности челюсти пациента.

—Системы CAD/CAM. Позволяют на этапе проектирования увидеть будущую модель протеза в разных проекциях, внести коррективы.

— 3D-томограф. Аппарат для обследования челюсти, который выдает точные трехмерные изображения, при этом лучевая нагрузка – минимальна.

В клинике "Ультра-дент" – только самое современное оборудование, здесь смогут лечиться и взрослый, и ребенок.