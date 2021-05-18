Хирурги ОКБ №2 спасли мужчину с серьезным ранением подключичной вены

В 4 утра во взрослое приёмное отделение Областной клинической больницы №2 скорая экстренно доставила мужчину средних лет с ранением грудной стенки, которое относится к разряду самых непростых повреждений. Рана располагалась прямо под ключицей, где находится большое количество жизненно-важных структур.
Пациента приняла молодой врач-хирург Дарья Зыкова. Она проверила, как глубоко и куда именно проходит раневой канал. Осмотр показал, что у мужчины поврежден крупный сосуд – левая подключичная вена.
"К счастью, ранение было непроникающим – кровь не пузырилась, как это происходит при повреждении плевральной полости. Тем не менее, коллегиально решили ушить рану, чтобы остановить кровопотерю", — комментирует Дарья Зыкова.
Операция длилась около 40 минут, за это время хирурги приёмного отделения полностью остановили кровотечение, восстановили сосуд и послойно ушили рану. Из-за травмы мужчина потерял 1,5 литра крови. В реанимации, куда пациент был переведён после операции, ему восполнили кровопотерю донорской кровью.
Уже через пару дней состояние мужчины на фоне лечения улучшилась на столько, что его перевели в общую палату профильного отделения стационара. Полное восстановление заняло ещё несколько дней, после чего пациента выписали на амбулаторное наблюдение.
Ежегодно в приёмном отделении ОКБ №2 проводятся тысячи операций при травмах сосудов. Они требуют не только специального оборудования – отделение достаточно хорошо оснащено, но и особой подготовки врача, необходима "ювелирная" техника.
"В свои ряды стараемся подобрать людей заинтересованных и высоко замотивированных на профессиональное развитие. Даже молодые наши специалисты мастерски владеют техниками выполнения широкого перечня операций – в экстренной службе при высокой хирургической активности без этого не обойтись. К тому же, у нас действует система наставничества молодых врачей, поддержки их решений", — отметил Антон Терёхин, руководитель службы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ №2.
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