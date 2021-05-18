В Тюмени открывается купальный сезон

С 20 мая в соответствии с распоряжением городской администрации в Тюмени открывается купальный сезон.

На территории города для отдыха без организации пляжных зон функционируют восемь рекреационных зон: на реке Туре, прудах Войновский, Южный и Плехановский, обводненных карьерах Северный, Утиный и Школьный, а также на водном объекте в сквере Серебряные ключи.

Пляжные зоны обустроены на трех водных объектах: озеро Верхнее Кривое (район Верхнего бора), пруд Лесной (лесной массив ТЭЦ-2) и озеро Липовое (25 км объездной дороги), но открытие купального сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности водопользователей к организации пляжного отдыха.

Горожанам напоминают о соблюдении запретов на использование водных объектов, в районе которых установлены знаки "Купаться запрещено". За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность согласно статье 2.5 Кодекса Тюменской области об административной ответственности.