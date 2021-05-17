Тюменцы могут посетить фотовыставку монет о театре

В Тюмени в историческом парке "Россия — Моя история" открылась фотовыставка монет "Магия театра". В экспозиции представлены 19 изображений монет из драгоценных металлов, посвященных театральному искусству.

Памятные монеты Банк России выпускает в честь знаменательных событий и дат, героических походов и подвигов, достижений соотечественников в науке, искусстве, спорте. Среди них особое место занимают серии, посвященные театру. Великие композиторы, драматурги, режиссеры, актеры и балерины запечатлены на монетах, которые сохраняют память о силе и славе русского искусства.

Посетители смогут увидеть фотоизображения монет, выпущенных с 1991 года. Их условно можно разделить на три блока: балет, опера, драма. Под каждым изображением имеются описание технических характеристик и история создания рисунка монеты.

Серия "Русский балет" представлена на выставке девятью монетами. Серия изначально готовилась еще в советское время, поскольку балет – одна из "визитных карточек" отечественного искусства. Всего было выпущено 87 монет этой серии, на них – узнаваемые образы великих балерин – Анны Павловой, Галины Улановой, Майи Плисецкой.

Театральное искусство на монетах представлено широко и во всем многообразии: от Николая Гоголя и Петра Чайковского до Аркадия Райкина и Юрия Любимова. Кроме отдельных выдающихся личностей, театр показан еще и как архитектурный объект – на монетах отчеканены виды зданий Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Каменного театра в Петербурге.

Оригиналы памятных монет из золота, серебра, платины хранятся в музее Банка России в Москве.

Выставка продлится до 9 июня 2021 года по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.