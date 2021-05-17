Для маленьких тюменцев из ЖК "Плеханово" и "Москва" открыли новый детсад

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Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый корпус детсада №50 города Тюмени на улице Новоселов и проконтролировал готовность учреждения к приему детей.

Детский сад примет 516 воспитанников, в том числе 120 детей младше 3 лет, договоры с родителями заключены. В учреждении сформировано 14 групп полного дня, все они оснащены трансформируемой мебелью, игровым и интерактивным оборудованием.

В здании есть физкультурный и музыкальный залы, кабинеты коррекции речи, психолого-педагогической помощи родителям и детям, свободного творчества, опытно-экспериментальной деятельности, цифровая лаборатория, медицинский блок, пищеблок, прачечная.

Детсад построен за год в быстро развивающемся микрорайоне. С просьбой о его строительстве к губернатору обращались жильцы ЖК "Плеханово", "Первый Плехановский" и "Москва". 17 мая дошкольное учреждение получило лицензию на образовательную деятельность.

"Наибольший спрос на места в детсадах — в Тюмени. В 2021 году здесь откроется 4 детсада и небольшой детсад — в Голышмановском городском округе. Программа строительства дошкольных учреждений продолжается. С учетом текущего исполнения бюджета мы приняли решение о строительстве еще трех детсадов", — сообщил глава региона.

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Татьяна Тихонова