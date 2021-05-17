Тюменцы могут проконсультироваться насчет профилактики клещевого энцефалита на горячей линии

С 17 по 28 мая Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит Всероссийскую горячую линию вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области готовы консультировать жителей региона по вопросам правил индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, а также расскажут, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.

Вопросы можно задать по телефону 8-904-492-92-30. Часы работы горячей линии: понедельник–четверг: 9.00–18.00; пятница: 9.00– 16.45; перерыв: 13.00–13.45.