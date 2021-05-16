В Тюмени пройдет фестиваль креативных индустрий

Фестиваль креативных индустрий пройдет в тюменском ЦУМе с 21 по 23 мая. Мероприятие призвано стимулировать спрос на местные товары.

Как сообщила член Общественной палаты Тюменской области, заслуженный работник торговли Наталья Осинцева, задача фестиваля - формирование самоидентичности местных креативных индустрий.

"На площадках вниманием будут охвачены такие направления как мода, новые медиа, дизайн, искусство, народные промыслы, разработка игр, туризм. Наша задача за три фестивальных дня организовать центр притяжения креативных индустрий и по возможности, создать условия для появления "новых героев" и "историй успеха", активно продвигать их как перед тюменским предпринимательским сообществом, так и перед посетителями торгового центра", - пояснила она.

В частности, в рамках проекта Visit Tyumen будут представлены новые предложения от туроператоров, которые относятся к путешествиям по Тюменской области. Планируют принять участие мастера из Дома ремёсел, дизайнеры одежды и местные художники. Фестиваль поможет стимулировать спрос на товары и услуги, которые создаются в тюменском регионе, и о которых возможно не так хорошо известно, сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона.