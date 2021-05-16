Тюменец прошел путь от безработного до работодателя

Тюменец Егор Насонов еще три года назад был безработным и состоял на учете в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Благодаря государственной поддержке он смог начать свое дело, стал гендиректором компании и уже сам открывает новые рабочие места.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, мужчина имел достаточно богатый трудовой опыт: от учителя физкультуры до регионального директора по развитию бизнеса. Однако, оказавшись безработным, он не смог сразу подобрать подходящее место работы. На одной из консультаций в центре занятости узнал о государственной поддержке при открытии своего дела.

"Я сразу зашел в отдел изучения рынка труда, рассказал о своих навыках, о трудовом пути, о своей мечте, наконец. Специалисты помогли определиться с направлением деятельности, разработать бизнес-план и модель моего будущего дела. И уже в августе 2018 года я открыл свою компанию", - поделился бизнесмен.

Его предприятие входит в десятку лучших компаний Тюмени по качеству оказания сервисных услуг в сфере оформления ДТП. Компания регулярно создает временные рабочие места для безработных граждан.