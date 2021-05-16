Форум по поддержке сельского предпринимательства "НеГород" пройдет в Ишиме

Более 100 человек станут участниками этапа форума по поддержке сельского предпринимательства "НеГород", который пройдет в Ишиме 18 мая. Спикеры помогут местным предпринимателям увидеть точки роста и развития бизнеса.

Как рассказала руководитель пиар-службы Тюменского регионального отделения "Опора России" Алина Омарова, проект стартовал весной в Тюмени и вызвал неподдельный интерес начинающих и практикующих предпринимателей, сейчас организаторы решили проводить этапы форума на сельских территориях для большего охвата целевой аудитории.

"Привезем грамотных спикеров-практиков, которые покажут жителям Ишима и Приишимья потенциал развития своего дела на селе, расскажут о перспективах жизни, труда и творчества на малой родине без переезда в крупный город", - сообщили организаторы.

Из-за режима ограничений поток участников разведут на три площадки. На первой обсудят предпринимательство на селе в формате интерактивной дискуссии "Бизнес – драйвер развития малых городов и сел". Спикеры второй расскажут о том, как начинали бизнес в студенческие годы и разберут с участниками пути его развития для студентов малых городов и сел. На третьей пройдет конкурс университетских бизнес-проектов. Эксперты из числа успешных предпринимателей дадут обратную связь по работам студентов и преподавателей, пишет ИА "Тюменская линия".