О статусе посылки тюменцы могут узнать через умного помощника

Узнать о статусе посылки или информацию о графике работы почтового отделения тюменцы могут, не обращаясь на горячую линию и не устанавливая мобильное приложение Почты России.

"Это возможно, если у вас есть умная колонка или смарт-часы или вы используете приложение Яндекс на iOS или Android. "Почта России" и "Яндекс" в конце прошлого года запустили новый навык голосового помощника "Алиса", который помогает с помощью голосовых команд получить ряд почтовых услуг в оперативном формате", − сообщили в тюменском отделении Почты России.

Чтобы активировать помощник, нужно сказать: "Алиса, открой навык Почты России". После этого можно уточнить индекс, статус почтового отправления, время работы и адрес отделения. Кроме того, доступны ответы на такие вопросы, как оплатить коммуналку с помощью Почты или как оформить подписку на журнал, пишет "Мегатюмень".

Функции "вызвать курьера для доставки или отправки посылки" или "записаться в почтовое отделение" пока доступны в мобильном приложении или на сайте Почты России.