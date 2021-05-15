Названы победители конкурсе музыкально-литературных композиций среди школ Тюмени

Фото МАОУ СОШ №1 г.Ишим

Более 160 школ Тюменской области стали участниками традиционного конкурса музыкально-литературных композиций "Этот день Победы…", приуроченного ко Дню Победы.

Как сообщили в департаменте образования и науки региона, конкурс проходил в два этапа – муниципальный и региональный. Во второй прошли 43 лучшие музыкально-литературные композиции из 23 муниципальных образований региона. В основу постановок легли истории из жизни наших земляков, тюменцев, воевавших и работавших в тылу и вместе приближавших Победу.

По итогам смотров среди сельских школ в числе лучших названы композиции "Герои нашей малой Родины" (Аромашевская СОШ Аромашевского района), "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой" (Ильинская СОШ Казанского района), "Растоптанное детство" (Байкаловская СОШ Тобольского района), "Загляните в семейный альбом" (Коркинская СОШ Упоровского района) и другие.

Среди городских школ победителями стали композиции "Годы, опаленные войной" (МАОУ СОШ № 1 г. Ишима), "Операция "Дети" (МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени), "Наша память" ( МАОУ СОШ № 65 г. Тюмени), "Войной рифмованные строки" (МАОУ гимназия им. Лицмана г. Тобольска) и другие.