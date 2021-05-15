Завершается регистрация участников на первую волну проекта "Творческий город" в Ишиме

В Ишиме завершается прием заявок на первую волну проекта "Творческий город". Последний день – 15 мая, сегодня. В рамках конкурса инициативная молодежь города сможет получить продюсирование и ресурсы на реализацию своих идей.

Участниками проекта станут жители Ишима в возрасте от 14 до 35 лет, индивидуально или группами. Всего предусмотрено 10 направлений: прикладное творчество, хореография, музыка и вокал, театр, дизайн, фото, визуальное искусство, кино, литература. 26 мая пройдет очная защита идеи, по результатам которой определятся пять победителей. Авторы лучших инициатив получат ресурсную поддержку в размере 10-15 тысяч рублей на реализацию, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

"В нашей работе мы поддерживаем зарождающиеся сообщества Ишима. "Творческий город" как раз направлен на талантливую молодежь города, чтобы создать условия, в которых они бы смогли проявить свои навыки организаторов и найти единомышленников", — отметила менеджер проекта "Творческий город" Анастасия Журавлева.

Вторая волна проекта "Творческий город" состоится с 15 по 29 октября для всех жителей Ишима, кто не успел подать заявку или не прошел первую волну проекта.