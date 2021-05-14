Партия пенсионеров в Тюмени оценила отчет правительства РФ о результатах работы в 2020 году

12 мая в Государственной думе состоялся отчет правительства. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о результатах деятельности кабмина за 2020 год.

Председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Тюменской области Владимир Селиванов прокомментировал отчет правительства:

"Наша партия уверена в том, что социальные проблемы в стране необходимо решать иначе. Подход правительства основывается лишь на соображениях экономической целесообразности. Это является одним из главных барьеров для динамичного развития страны. Отчет правительства наглядно доказал, что подобный подход по-прежнему торжествует и во многом определяет социально-экономический курс, мешая формированию целостной и комплексной стратегии социально-экономического развития.

Как можно говорить о стратегических, значимых для жизни миллионов обычных людей целях, если главным, с точки зрения, правительства является сохранение режима таргетирования инфляции и составление профицитного бюджета. До того момента, пока правительство не откажется от такого примитивно-количественного подхода к развитию страны, который Партия пенсионеров называет "бухгалтерским", наша экономика будет оставаться в тупике, а социальная ситуация продолжит ухудшаться.

Также важно отметить полный провал в коммунальной сфере. Износ коммунальных сетей в большинстве регионов давно достиг критической отметки. Но осуществить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет тех средств, которые могут обеспечить коммунальные тарифы, невозможно. Во многом потому, что вследствие бедности значительной части населения, коммунальные тарифы в нашей стране не являются экономически обоснованными.

Нашей стране крайне необходима общенациональная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры, которая должна осуществляться за счет средств государственного бюджета. У большинства регионов и муниципалитетов на это просто нет денег. Нам необходимо понять, как компенсировать те средства, которые не дополучает коммунальная сфера из-за отсутствия экономически обоснованных тарифов. Но Правительство в своем отчете парламенту обошло стороной эти проблемы, представляющие, по моему глубокому убеждению, первоочередную важность.

Партию пенсионеров возмущает упущение правительством темы необходимости качественного повышения пенсий, исходя не из какого-то мифического прожиточного минимума, а из реальных потребностей человека, которому нужно и после выхода на заслуженный отдых нормально питаться, следить за своим здоровьем, сохранять социальные связи.

Копеечные пенсии — это проблема, которая касается каждого человека, независимо от возраста. Из-за того, что средняя трудовая пенсия не может обеспечить человеку достойную жизнь, у представителей более молодых возрастных групп не формируется уверенность в завтрашнем дне. Поэтому у нас столь велика доля "серой экономики", а многие способные молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране, уезжают работать за рубеж.

Многие важные вопросы просто проигнорированы, но мы молчать не будем. Партия пенсионеров считает важным решать проблемы, исходя не из макроэкономических показателей и отчитываться об их достижении, а думать о простых людях и о том, как любое действие или бездействие отразиться на конкретном человеке".