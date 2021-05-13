Тюменцы могут предложить свои идеи по развитию региона на федеральном конкурсе

Сроки заявочной кампании всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" продлены до 31 мая.

Свои проекты по развитию российских территорий уже представили 754 жителя Тюменской области. Самыми популярными среди тюменцев стали номинации "Моя педагогическая инициатива", "Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)", а также номинация "Моё здоровье".

В 2021 году принять участие в конкурсе могут жители России и стран зарубежья в возрасте от 14 до 35 лет, предложив свои проекты в 18 номинациях, охватывающих все актуальные вопросы социально-экономического развития российских регионов. Впервые в истории проекта участниками могут стать и дети в возрасте до 13 лет, представив свои "космические" рассказы и рисунки в специальной номинации "Сказки о космосе". Номинация "Моя педагогическая инициатива" традиционно не имеет возрастных ограничений. Участники могут предложить культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты, лучшие из которых получат адресную поддержку.

Руководитель конкурса "Моя страна — моя Россия", проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова рассказала: "Конкурсная заявка "Моя страна — моя Россия" – важная часть образовательного маршрута конкурсанта. Она достаточно сложная и, помимо стратегического, проектного мышления и творческого подхода, зачастую требует помощи научного руководителя проекта. Самый важный, финальный период заявочной кампании в 2021 году выпал на выходные и праздничные дни, потому нами было принято решение продлить сроки приема проектов до 31 мая и дать возможность участникам доработать идеи вместе со своими наставниками".

В 2021 году конкурс пройдет в четыре этапа:

Первый этап – с 1 марта по 31 мая 2021 года. В течение этого периода конкурсанты разместят свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 31 мая в 23:50 по московскому времени.

Второй этап пройдет с 1 июня по 11 июля. В рамках этого этапа будет проведена заочная экспертиза проектов, а также будут определены участники следующего тура.

Третий этап стартует 12 июля и продлится до 30 сентября. В это время участники будут защищать свои проекты в "гибридном" (очно-дистанционном) формате.

Четвертый этап — награждение — состоится в декабре 2021 года.